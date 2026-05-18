Театральный критик поддержала Меньшикова, назвавшего «Гамлета» с Борисовым чудовищем

Театральный критик Эмилия Деменцова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что новый «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли разрушает доверие зрителей к театру. Она согласилась с Олегом Меньшиковым, назвавшим постановку «чудовищем».

Критик отметила, что в данном случае находится на стороне Меньшикова. По ее словам, эксперимент в театре имеет право на существование, но он не освобождает от «мысли, вкуса и ответственности».

«Русский театр – театр актерский. Зритель действительно идет на популярного артиста, на имя, в данном случае, на Юру Борисова. Но спектакль нельзя ставить вокруг медийной персоны, как вокруг рекламного щита. Спектакль ставится не вокруг фамилии, а вокруг смысла. Иначе получается не Шекспир, а дорогостоящая аттракционная зона с цитатой из классики на вывеске», — поделилась критик.

Деменцова упомянула Олега Табакова, который, по ее словам, обладал редким для руководителя театра качеством — понимал ответственность перед публикой. Она рассказала, что режиссер мог снять спектакль даже накануне премьеры, если понимал, что его выпускать нельзя, ведь плохой спектакль способен надолго отвратить человека от театра.

«А сегодня цена этой ошибки становится почти буквальной, потому что зритель платит не только временем, но и огромными деньгами. Официальные билеты на этого «Гамлета» от 3 до 50 тысяч рублей, у перекупщиков суммы доходили до 200 тысяч и более. И если человек за такие деньги получает ощущение, что его обманули, он в следующий раз просто не пойдет в театр. Увидит новую премьеру, известного артиста, громкую афишу и подумает: меня опять хотят развести», — подчеркнула Деменцова.

Говоря о «Гамлете», критик отметила, что его можно ставить современно, но в спектакле должны оставаться трагедия, мысль и боль. Как считает критик, если их нет, то фольга, пинг-понг, рейв и любые режиссерские трюки становятся не языком спектакля, а дымовой завесой.

«За свой счет – пожалуйста: экспериментируйте как угодно. Но на большой сцене театра федерального значения, с билетами по цене ювелирного украшения, зритель имеет право не только на модное событие, но и на искусство. Нельзя продавать зрителю билет на художественное событие, а предъявлять ему профанацию. Театр начинается не с вешалки, а с доверия, и именно его такие спектакли разрушают первым», — заявила театральный критик.

Премьера «Гамлета» прошла в театре МХТ им. Чехова. Главные роли в постановке исполняют Юра Борисов, Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и Наташа Швец. Режиссером выступил Андрей Гончаров.

Ранее в Госдуме призвали к цензуре в спектаклях после «Гамлета» с Юрой Борисовым.