Соколовский о воссоединении с Бикбаевым: «Вели холодную войну»

Певец Влад Соколовский рассказал о воссоединении со своим коллегой Дмитрием Бикбаевым на сцене в группе «БиС». Его цитирует «СтарХит».

По словам Соколовского, они оба стали спокойнее, а группа «БиС» распалась из-за неумения вести диалог.

«Нам очень мешали определенные люди, коалиции… Но сегодня мы слышим друг друга», — признался он.

Соколовский также назвал залогом успешной и ценной коммуникации с коллегой то, что они знают друг друга как врагов.

«А мы действительно были врагами — вели холодную войну в одно время», — не скрывает артист.

12 марта Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БиС» спустя 17 лет после закрытия проекта, после чего выпустили новую песню.

Певица Рита Дакота в соцсетях поддержала воссоединение группы «БиС» и высмеяла бывшего мужа Соколовского.

Ранее Соколовский раскрыл роман с Нюшей.