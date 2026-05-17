В минкультуры Франции объявили войну ИИ в кинематографе

Франция не будет оказывать поддержку проектам в области кинематографии, созданным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявила министр культуры страны Катрин Пегар, ее слова приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, ИИ можно использовать как инструмент, чтобы ускорить и облегчить процесс кинопроизводства. Однако он не должен полностью заменять человека в этом деле, поскольку произведение искусства — «это видение, намерение, выражение чувств».

Пегар отметила, что очень скоро национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC) изменит правила, касающиеся субсидий, и не будет выдавать их проекту, у которого нет автора. Министр культуры Франции добавила, что похожие правила будут действовать в вопросах дубляжа.

До этого режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров призвал предотвратить захват кинематографа искусственным интеллектом. По его мнению, для этого государства всего мира должны законодательно ограничить использование нейросетей при производстве фильмов. Режиссер отметил, что пока таких норм нет. Он добавил, что ИИ опасен для киноиндустрии, так как может полностью заменить собой многих специалистов, оставив их без работы.

