Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В минкультуры Франции объявили войну ИИ в кинематографе

В минкультуры Франции отказались поддерживать фильмы, созданные ИИ
Shutterstock/gnepphoto

Франция не будет оказывать поддержку проектам в области кинематографии, созданным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявила министр культуры страны Катрин Пегар, ее слова приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, ИИ можно использовать как инструмент, чтобы ускорить и облегчить процесс кинопроизводства. Однако он не должен полностью заменять человека в этом деле, поскольку произведение искусства — «это видение, намерение, выражение чувств».

Пегар отметила, что очень скоро национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC) изменит правила, касающиеся субсидий, и не будет выдавать их проекту, у которого нет автора. Министр культуры Франции добавила, что похожие правила будут действовать в вопросах дубляжа.

До этого режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров призвал предотвратить захват кинематографа искусственным интеллектом. По его мнению, для этого государства всего мира должны законодательно ограничить использование нейросетей при производстве фильмов. Режиссер отметил, что пока таких норм нет. Он добавил, что ИИ опасен для киноиндустрии, так как может полностью заменить собой многих специалистов, оставив их без работы.

Ранее Пригожин предсказал скорую замену звезд эстрады на певцов-роботов.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!