Леру Кудрявцеву обокрали в Германии

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в шоу «Секрет на миллион», что ее ограбили во время отдыха в Германии.

Кудрявцева рассказала, что однажды приехала в Германию сделать чек-ап и оздоровительные процедуры. Она держала все свои деньги на поездку в кошельке. В нем находилось €20000.

По словам Кудрявцевой, кража произошла в первый день поездки. Телеведущая спустилась со свекровью в лобби попить кофе в Дюссельдорфе. Тогда мимо них прошел импозантный немец.

«Он рядом прошел, а мы заняты, нам же завтра будут клизмы ставить. Этот немец наклоняется, у него падает шляпа рядом с моей сумкой. Я повернулась, когда он шляпу якобы поднял с пола и пошел. Когда я вернулась в свой номер, оказалось, что кошелька у меня нет. А в нем все деньги!» — вспомнила знаменитость.

Кудрявцевой пришлось звонить сестре, чтобы та со своей карты оплатила их проживание в отеле. У свекрови телеведущей было только €20 наличными.

