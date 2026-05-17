Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Леру Кудрявцеву обокрали в Германии

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее ограбили в Германии
Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в шоу «Секрет на миллион», что ее ограбили во время отдыха в Германии.

Кудрявцева рассказала, что однажды приехала в Германию сделать чек-ап и оздоровительные процедуры. Она держала все свои деньги на поездку в кошельке. В нем находилось €20000.

По словам Кудрявцевой, кража произошла в первый день поездки. Телеведущая спустилась со свекровью в лобби попить кофе в Дюссельдорфе. Тогда мимо них прошел импозантный немец.

«Он рядом прошел, а мы заняты, нам же завтра будут клизмы ставить. Этот немец наклоняется, у него падает шляпа рядом с моей сумкой. Я повернулась, когда он шляпу якобы поднял с пола и пошел. Когда я вернулась в свой номер, оказалось, что кошелька у меня нет. А в нем все деньги!» — вспомнила знаменитость.

Кудрявцевой пришлось звонить сестре, чтобы та со своей карты оплатила их проживание в отеле. У свекрови телеведущей было только €20 наличными.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как борется с телефонными мошенниками.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!