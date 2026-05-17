«Сестра в слезах»: экс-солист «АукцЫона» вышел на связь после слов о госпитализации

Певец Сергей Рогожин опроверг слухи о госпитализации
Евгений Биятов/РИА Новости

Певец Сергей Рогожин, экс-солист групп «АукцЫон» и «Форум», опроверг сообщения, что его госпитализировали. Его слова передает «Пятый канал».

Рогожин уверил, что прекрасно себя чувствует. По словам артиста, с ним ничего не случилось. Певец не знает, откуда взялся слух об ухудшении здоровья. Музыкант пожаловался на то, что его семья начала переживать за его состояние из-за ложной информации из СМИ.

«Тот, кто запустил эту информацию, оказал какую-то медвежью услугу, потому что моя сестра вся в слезах из Москвы позвонила. Причем она сначала позвонила не мне, а моей дочке. Дочка мне позвонила, говорит: «Успокаивай сестру». Я уже сам начал всех обзванивать. Ну что за бред дикий!» — поделился певец.

Рогожин отметил, что 22 мая проведет концерт в Москве. По словам артиста, слухи о его госпитализации вызывали беспокойство у организаторов мероприятия.

16 мая Telegram-канал Baza утверждал, что Рогожина госпитализировали в Новороссийске. По данным канала, 62-летнему артисту якобы стало плохо 14 мая, ему вызвали скорую.

