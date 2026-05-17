Филипп Киркоров опух от черной икры

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с «Пятым каналом», что столкнулся с сильными отеками на лице.

Изначально Киркоров предположил, что у него началась сезонная аллергия. Но он не исключил, что мог опухнуть из-за черной икры. По словам певца, незадолго до отеков он съел слишком много астраханской черной икры.

«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — поделился исполнитель.

Артист уточнил, что сейчас отек не такой сильный, как раньше. Он вышел на гала-ужин премии «Движение» в солнечных очках, чтобы «не пугать народ».

