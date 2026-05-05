Бритни Спирс получила год условно за пьяную езду

Певице Спирс не пришлось отбывать день тюремного заключения за пьяное вождение

Певица Бритни Спирс согласилась на сделку с судом о признании вины за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил в беседе с Page Six ее менеджер Кейд Хадсон.

По словам Хадсона, Спирс признала вину в менее тяжком преступлении — неосторожном вождении в состоянии опьянения.

Менеджер назвал случившееся «досадным инцидентом, которому нет оправдания». Он добавил, что благодаря признанию вины вместо реального тюремного срока Спирс получила год условно и штраф. Артистку также приговорили к одному дню тюрьмы, но его отбывать не пришлось — зачлось время, проведенное под арестом.

Кроме того, она не может иметь при себе лекарств без действительного рецепта. Также певица должна продолжать посещать психолога раз в неделю и психиатра два раза в месяц.

Нарушение любого из этих условий во время ее годичного испытательного срока может привести к тюремному заключению.

44-летняя Спирс была арестована в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде в марте 2026 года. Полиция остановила ее машину, увидев, что водитель превысила скорость и управляла автомобилем хаотично. По словам полиции, на момент ареста Спирс находилась под воздействием алкоголя и, по крайней мере, одного наркотика.

После своего ареста Спирс, по словам ее представителей, прошла реабилитацию и наняла шофера. Пойти на сделку с судом ей предложили несколько дней назад.

