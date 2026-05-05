Потехин раскрыл, почему отказался от съемок в фильме про «Руки вверх!»

Global Look Press

Певец Алексей Потехин объяснил, почему отказался принимать участие в съемках фильма о группе «Руки вверх!». Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам Потехина, его приглашали принять участие в съемках картины, но он не хочет тратить время на подобные проекты после своего неудачного опыта. Певец признался, что даже не стал читать сценарий, который ему прислали.

«Объясняю почему. До фильма у Сергея было какое-то мероприятие в Comedy Club. И в одном скетче должен был появиться я. Мне дали текст. Я зубрил три дня. И вот, наконец, съемки. Я просидел там 6 часов. И в итоге все свелось к тому, что я вышел и сказал: «Сергей, привет». И все! Остальной текст не понадобился», — поделился он.

Артист заявил, что принял решение не повторять этот опыт.

Во второй части проекта, которая будет посвящена семье солиста Сергея Жукова, Потехин тоже не появится.

Фильм, посвященный музыкальной группе «Руки вверх!», вышел на экране в ноябре 2024 года. Байопик рассказал о становлении солиста группы Сергея Жукова, затрагивая воспоминания из детства артиста до наших дней. Певца в юности сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров. В картине также появился один из основателей группы — Алексей Потехин, его молодую версию сыграл Илья Русь.

Ранее Сергей Жуков анонсировал вторую часть фильма о группе «Руки вверх!».

 
