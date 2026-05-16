В Совфеде прокомментировали возвращение России на «Евровидение»: «Бесполые монстры»

Член комитета СФ по науке и культуре Гибатдинов: России не нужно «Евровидение»
Член комитета Совфеда по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов прокомментировал возможное возвращение России на международный конкурс «Евровидение». Представителя СФ цитирует ТАСС.

«Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах, артистами, которые позиционируют себя бесполыми монстрами, и прочими попытками шокировать публику любой ценой, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует», — заявил Гибатдинов.

Российские исполнители, уверен он, способны показать высший класс на любой сцене и не нуждаются в площадке, где музыка уступила место политике и провокации.

Гибатдинов призвал Россию вкладываться в собственные культурные проекты и сотрудничество с дружественными странами СНГ, Азии, БРИКС и задавать стандарты «без одобрения европейских продюсеров».

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на конкурсе песни «Евровидение».

При этом накануне директор «Евровидения» Мартин Грин в интервью британской радиостанции LBC сообщил, что Россию могут допустить к музыкальному конкурсу. По его словам, Москве запретили участие якобы из-за того, что телерадиокомпания ВГТРК не смогла доказать «независимость от Кремля».

