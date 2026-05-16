Алексей Столяров и Вера Бонд узнали пол будущего ребенка

Блогер Алексей Столяров и танцовщица Вера Бонд узнали пол будущего ребенка. Об этом Столяров рассказал в своем Telegram-канале.
У пары родится мальчик.
«У нас будет сын. Спасибо, моя любимая Веруня», — написал Столяров.
Гендер-пати пара провела на автодроме Moscow Raceway в рамках 1-го этапа Российской серии кольцевых гонок. От отношений с общественной деятельницей Ксенией Шойгу у блогера есть дочь Милана, которой сейчас 4 года.
В марте российский певец Дима Билан провел гендер-пати на сцене для своей беременной танцовщицы Антонины.
По словам Билана, он раньше видел на своих концертах плакаты «помоги узнать пол ребенка», но в глубине души имел ощущение, что для такого шага нужен особый момент.
