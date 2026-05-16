Киномехаником первого киносеанса в России оказался француз

Историк кино Алексей Дунаевский назвал имя киномеханика, обслуживавщего первый киносеанс в Российской империи 4 мая (16 мая по новому стилю) 1896 года. Как сообщает ТАСС, им оказался 18-летний француз Франсис Дублие.

К 130-летию первого кинопоказа, состоявшегося в Санкт-Петербурге в театре «Аквариум» (на этом месте сейчас находится киностудия «Ленфильм), опубликована книга Алексея Дунаевского и краеведа Вячеслава Кокина «Первые киносеансы. Франция — Россия». Ее презентация пройдет на «Ленфильме» 20 мая.

Показ в Петербурге в 1896 году прошел всего через полгода после киносеанса в Париже, считающегося первым в мире, в России, как и в столице Франции, показали фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда». В книге впервые публично названы киномеханики, которые обслуживали первые киносеансы — люди, стоявшие у киноаппарата.

«Вместо них на протяжении десятилетий указывали только организаторов киносеансов, киномехаников же — нет, и со временем это превратилось в большую лакуну», — рассказывает Дунаевский.

Чтобы установить личность киномеханика, пришлось обратиться к французским источникам. Кроме того, удалось выяснить, что 26 мая (14 мая по старому стилю) 1896 года на коронации Николая II в Москве была снята документальная хроника — первые съемки в стране и первый в мире кинорепортаж. Среди операторов снова оказался Дублие.

«Мы установили, что снимали Франсис Дублие и Шарль Муассон», — рассказал Дунаевский.

При подготовке книги авторы изучили материалы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве, Центральном архиве литературы и искусства, воспользовались помощью консультантов из Института Люмьер в Лионе.

Первый отечественный художественный фильм «Понизовая вольница» по мотивам песни о Стеньке Разине был показан в России в 1908 году.

