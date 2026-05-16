Новый фантастический жанр из России вызвал ажиотаж в мире

РИА Новости: в мире резко вырос спрос на литРПГ
Рекордный рост интереса к новому жанру фантастической литературы, сформировавшемуся в России, наблюдается в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о жанре «литературная RPG» (литРПГ). Согласно данным интернет-поиска, число таких запросов в начале мая превысило 113 000 и достигло рекордного значения с 2004 года. Только за прошедший год число запросов «litRPG» увеличилось на 65%, отмечает информагентство.

Больше других новым фантастическим жанром интересуются в США, Новой Зеландии и Норвегии. Интерес к книгам жанра «литРПГ» растет и в Австралии, Канаде, Латвии, Чехии и Швеции.

ЛитРПГ (role-playing game, «ролевая компьютерная игра») — поджанр научной фантастики или фэнтези, в котором повествование происходит в мире компьютерной игры. При этом, как и в игре, по ходу развития сюжета используются вставки текстовых сообщений, а у пероонажей возникают расширения возможностей.

Свое современное название и форму litRPG получил в начале 2010-х годов в России. Согласно информации из открытых источников, одним из первых отечественных романов этой стилистики стало «Господство клана Неспящих» (2012) Дема Михайлова, который стал так популярен, что был издан в бумажном варианте.

