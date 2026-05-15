Скончался британский актер Дэвид Берк

Британский актер Дэвид Берк скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает LBC.

Отмечается, что Берк известен ролью Доктора Ватсона в телесериале про знаменитого сыщика Шерлока Холмса 1980-х годов.

«Берк, известный по роли доктора Ватсона в телевизионной адаптации «Шерлока Холмса», умер в возрасте 92 лет», — говорится в сообщении.

Кроме роли доктора Ватсона Берк играл в театральной постановке «Короля Лира» в Национальном театре вместе со звездой «Властелина колец» Иэном Холмом. У актера остались жена Анна Калдер-Маршалл и сын Том Берк.

13 мая The Hollywood Reporter сообщал, что на 100-м году жизни скончался американский актер Джек Тейлор.

Джек Тейлор умер в Испании, где жил уже больше шестидесяти лет.

Артист прославился благодаря съемках в фильмах ужасов и фэнтези и работал с такими режиссерами — он играл в «Графе Дракуле» с Кристофером Ли в главной роли (1970), появился в образе жреца в фильме «Конан-варвар» (1982), воплотил на экране коллекционера антикварных книг в фильме Романа Полански «Девятые врата» (1999), снимался в картине Ридли Скотта «1492: завоевание рая» (1992) и в «Призраках Гойи» (2006) Милоша Формана.

