Умер актер из «Кровавого спорта» и «Секретных материалов»

Американский актер Дональд Гибб скончался на 72-м году жизни. Об этом TMZ сообщил его сын Трэвис.

Гибб умер в 71 год после продолжительной борьбы с проблемами со здоровьем. Подробности не уточняются. Сын артиста отметил, что его отец любил Господа, семью, друзей и поклонников. Он попросил фанатов помолиться за актера и не беспокоить его родных в это трудное время.

Гибб наиболее известен по роли Рэя Джексона в фильме «Кровавый спорт». В фильмографии артиста более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Хэнкок», «Скейтбордисты», «Служители закона», «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «Команда «А»», «Завтра наступит сегодня», «Рыцарь дорог».

