Антон Беляев рассказал, как «правил» Ханса Циммера

Фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал о совместной работе с двукратным лауреатом премии «Оскар» Хансом Циммером над гимном одного из футбольных клубов. Этой историей Беляев поделился в новом выпуске «5 книг» с Александром Цыпкиным.

По словам артиста, заказчик — Краснодарский футбольный клуб — сначала обратился к Циммеру, но его версия не до конца устроила клуб.

«Мне кажется, заказчик испугался количества правок, которые Ханс может сделать, — а там буквально была одна. Им просто нужна была какая‑то безопасность. Они согласовали мою персону у него. Он сделал версию, которая не очень подошла клубу», — объяснил Беляев.

Лидер Therr Maitz отметил, что итоговый вариант, который он подготовил, получил одобрение самого Циммера. В ответ на это Цыпкин отметил, что немногие могут похвастаться опытом «правки Циммера».

«Кстати, круто, что Циммер меня не правил, получается. Приняли без правок», — отреагировал на это артист.

Композитор Ханс Циммер впервые получил премию «Оскар»в 1995 году за музыку к мультфильму «Король Лев». Вторая статуэтка была присуждена ему в 2022 году за музыку к фильму «Дюна». Всего Циммер номинировался на эту награду 12 раз.

