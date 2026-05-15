Череватый об использовании его биоматериала на шоу: «Были в шоке всей семьей»

Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый признался в свежем выпуске шоу «Кстати» на VK Видео, что был крайне удивлен, когда одна из участниц проекта якобы использовала его биоматериала в качестве магического атрибута.

«Когда я это увидел в эфире, я был в шоке — в целом всей семьей своей от происходящего. Она, оказывается, умывалась этим и даже что‑то пробовала. Я говорю, что это был «Энтеросгель». Она все это придумала, чтобы остаться в проекте — никакого отношения к этому я не имею», — поделился экстрасенс.

Череватый также раскрыл, что его загадочный помощник «Толик», которого он переодически упоминает в шоу, появился как шутливый способ избежать лишних вопросов о том, с кем он на самом деле работает.

«На самом деле есть чертовщина, есть бесовщина, есть помощники, которых ты слышишь и видишь — не больше, не меньше. А всем ты говоришь, чтобы отстали: «Толик есть». И радостно и весело: кто‑то узнает своего деда или алкаша какого‑нибудь — всем комфортно», — сказал экстрасенс.

В начале апреля сообщалось, что Череватый навел порядок на кладбище в Старобельске. Шоумен пригласил местных жителей присоединиться к наведению порядка, и откликнулось более 100 человек — 3 апреля они вышли на субботник с граблями, вениками и мешками для мусора.

Ранее актриса Анна Хилькевич посоветовала Дибровой беречь семейный бюджет в ответ на миллионную ставку.