Березин о Владимире Молчанове: «Шипели вслед — потому что он был первым»

Диктор Владимир Березин заявил в беседе с mk.ru, что Владимир Молчанов стал первой «звездой» советского телевидения — до него были популярные и любимые ведущие, но не было фигуры такого масштаба.

«Его талант был такой очевидный! То, что он делал, всегда было так убедительно! Конечно, ему завидовали, то есть шипели вслед. А что это означает? То, что он был первым, а все остальные уже шли за ним», — рассказал он.

Как отмечает Березин, Молчанов стал первой настоящей телевизионной «суперзвездой» — фигурой, которая вышла за рамки привычного образа ведущего. Он отказался от строгого костюма и галстука, предложил новую манеру подачи материала, говорил «от себя», чем и завоевал любовь миллионов.

Диктор подчеркнул, что именно появление Молчанова дало шанс другим ведущим найти собственный стиль и стать первыми в своих жанрах.

«Когда появился Володя, все те, кто ему завидовал и хотел быть похожим на него во всем, в этом стремлении нашли возможность быть похожими сами на себя. И стали первыми в своем жанре», — сказал Березин.

Ранее стало известно, что в Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым.