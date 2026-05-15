В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Церемония прощания с журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым завершилась в московском храме Святых Космы и Дамиана в Шубине. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с ним пришли десятки человек, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и другие.

Журналист умер 11 мая в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. У журналиста была единственная дочь Анна, с которой он простился в марте текущего года.

Владимир Молчанов наиболее известен как автор и ведущий телепрограммы «До и после полуночи» (1987–1991), которая стала одним из символов перестроечного телевидения. В последние годы он вел авторские передачи о культуре на различных телеканалах и радиостанциях, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также руководил мастерской на факультете журналистики в МИТРО «Останкино». В прошлом году ему открыли звезду в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у подножия Останкинской телебашни.

