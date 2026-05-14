Москвич намерен лишить Netflix его брендов в России

Москвич Константин Ведерников обратился в суд с иском, в котором просит прекратить правовую охрану в России восьми товарных знаков американского стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По информации агенства, в иске говорится о семи российских товарных знаках «Нетфликс» и Netflix, различающихся шрифтом, и одном международном – Netflix. Последний был зарегистрирован в 2014 году, он признан во многих странах, в том числе в РФ.

Netflix зарегистрировал свои российские знаки в Роспатенте в период с 2011 по 2021 год. Они распространяются на большое число классов товаров и услуг. Ведерников считает, что правообладатель не использует свои бренды в России.

Исковое заявление было подано 12 мая и еще не рассматривалось судом из-за ряда процессуальных нарушений, включая неполную уплату госпошлины. Ведерников должен устранить недочеты до 9 июня.

25 марта сообщалось, что Netflix подал заявку на регистрацию в России товарного знака с таким же названием. Заявка в Роспатент была подана 23 марта компанией «Нетфликс, Инк». Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам, в которые входят программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, а также создание, производство и распространение продукции, включающей фильмы.

В 2022 году Netflix приостановил работу в России в связи с событиями вокруг Украины. Уход из РФ, по некоторым данным, привел к потере 700 тысяч подписчиков платформы.

Ранее в Кремле заявили о плюсах от ухода HBO и Netflix.

 
