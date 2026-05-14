Максим Фадеев признан потерпевшим по делу о песнях Линды

Пподюсер Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по делу о песнях сотрудничавшей с ним раньше певицы Линды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Линду и Фадеева допросили по делу саунд-продюсера певицы Михала Кувшинова о мошенничестве с авторскими правами композитора. Их показания не указывают на Кувшинова как на мошенника.

Накануне сообщалось, что Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Исполнительница получила новый процессуальный статус после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Изначально она была доставлена на беседу в качестве свидетеля. По данным газеты «Известия», вместе с артисткой к следователю доставили Кувшинова, а также главу ООО «Профит» Дарью Шамову.

Поводом стал давний конфликт Линды с бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла.

По версии следствия, артистка оформила права на композиции вместе с директором компании «Профит», хотя с юридической стороны они принадлежали Фадееву. Ущерб по делу продюсера Линды оценили в миллион рублей.

