Линда может вернуть популярность из‑за суда с Фадеевым

Продюсер Рудченко заявил, что суд с Фадеевым оживит интерес к певице Линде

Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что конфликт между певицей Линдой и Максимом Фадеевым может привлечь внимание публики к певице. Его слова передает «Абзац».

Эксперт не исключил роста прослушиваний ее композиций на стриминговых сервисах на фоне судебной тяжбы.

«И, опять же, вспомнят об артистке, которая сейчас находится в тени. По сути, Линда сейчас не особо гастролирует — и о ней уже стали забывать», — сказал он.

Кроме того, Рудченко поддержал позицию Фадеева, подчеркнув, что авторские начисления должен получать именно создатель произведений.

Накануне стало известно, что Светлана Гейман, известная как Линда, стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Этот статус она получила после допроса, который состоялся 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Сначала ее пригласили на беседу как свидетеля.

По данным следствия, артистка вместе с директором компании «Профит» оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.

Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался решить конфликт мирным путем и защитить свои авторские права, но безуспешно. Продюсер назвал законный путь единственным возможным в этой ситуации. Он отказался комментировать процессуальные действия и призвал дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

