Ущерб по делу продюсера Линды оценили в миллион

Ущерб по делу саунд-продюсера Линды Михаила Кувшинова оценили в миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Продюсера подозревают в незаконном приобретении прав на песни Максима Фадеева. Кувшинов не признает то, что ему вменяют. Кроме того, он попросил не давать ему домашний арест, ранее запрошенный следствием. На иждивении у продюсера находится больной отец, борющийся с четвертой стадией рака.

У самого саунд-продюсера также есть несколько хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем. По словам Кувшинова, на домашнем аресте он не сможет обеспечивать семью и заниматься профессиональной деятельностью.

Накануне сообщалось, что Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Исполнительница получила новый процессуальный статус после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Изначально она была доставлена на беседу в качестве свидетеля. По данным газеты «Известия», вместе с артисткой к следователю доставили Кувшинова, а также главу ООО «Профит» Дарью Шамову.

Поводом стал давний конфликт Линды с бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла.

По версии следствия, артистка оформила права на композиции вместе с директором компании «Профит», хотя с юридической стороны они принадлежали Фадееву.

Ранее сообщалось, что Линда может вернуть популярность из‑за суда с Фадеевым.