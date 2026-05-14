Солистка «Миража» о дуэтах с ИИ-артистами: «Не пытаемся казаться молодыми»

Певица Болдышева заявила, что «Мираж» не будет записывать ИИ-дуэтов

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, будет ли коллектив записывать дуэты с ИИ-артистами. О нейросетях певица высказалась в комментарии для «Газеты.Ru».

Недавно Дима Билан выпустил трек «Границы» с ИИ-артисткой Sasha Komovich. По словам певицы, коллектив такие треки записывать не будет.

«Технологии — это инструмент. Вопрос в том, кто им управляет. Но для меня живой голос, живой контакт со зрителем — это то, что искусственный интеллект вряд ли заменит. Пока что», — говорит Болдышева.

По словам артистки, она любит реальных людей и настоящие эмоции.

«Творения искусственного интеллекта, которые попадают в мое поле зрения, не вызывают у меня никакого отклика. Мы никогда не стремились выпрыгнуть из штанов ради сиюминутных трендов. Поэтому мы не планируем записывать дуэты с ИИ-артистами. Мы не пытаемся казаться молодыми, не надеваем блестки через силу. Мы просто выходим на сцену и поем так, как пели 30 лет назад. Аудитория это чувствует. И молодежи, оказывается, это тоже интересно — живой звук, живые эмоции, без автотюна», — сказала певица.

