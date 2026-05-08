Лидер группы «Мираж» рассказал о секретной работе своего деда во время войны

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал о секретной работе своего деда во время Великой Отечественной войны. Семейными воспоминаниями он поделился с «Газетой.Ru».

«Мой дед Алексей Михайлович Колыхалов учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Когда началась Великая Отечественная война, он был курсантом 3-го курса, и в первые же дни войны без раздумий написал рапорт с просьбой отправить его на передовую. Однако в удовлетворении рапорта ему было отказано. Армии требовались грамотные военные инженеры для обслуживания, разработки и испытаний авиационной техники. Поэтому приказ начальства был такой: продолжить обучение и стать специалистом, в которых так нуждалась Родина. Дед закончил Академию с отличием в 43-м, и руководство учебного заведения предложило ему занять должность преподавателя. Но дед снова написал рапорт с просьбой отправить его в действующую воинскую часть», — рассказывает он.

На этот раз рапорт был удовлетворен, и молодого человека отправили на службу на только что образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии.

«Вся работа деда имела гриф секретности, так как она была связана не только с ремонтом поврежденной в боях авиационной техники, но в первую очередь с разработками и испытаниями. Дед никогда не делился подробностями своей работы даже со своими самыми близкими, но о ее важности и ценности для страны можно судить по его наградам, среди которых высшие награды того времени – ордена Ленина, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени», — делится музыкант.

После войны научно-исследовательская база была преобразована в НИИ ВВС, работе в котором дед Алексея Горбашова посвятил всю оставшуюся жизнь.

«Я всегда гордился своим дедом. Гордился в первую очередь его характером: он был принципиальным, не терпел сплетен и пустых разговоров, всегда был требователен, но справедлив с подчиненными. Дед сделал очень много для меня и для моего воспитания. Именно он привил мне любовь к труду и знаниям, научил обращаться со стрелковым оружием, водить машину и делать самое главное для любого мужчины — в сложных ситуациях уметь «брать штурвал на себя». И за это я очень благодарен своему любимому деду Алексею Михайловичу Колыхалову», — заключил Горбашов.

