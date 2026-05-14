Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Концерт Линды в Кыргызстане может оказаться под угрозой срыва из-за уголовного дела

Адвокат Вершинин: Линду могут не выпустить из России ради концерта в Бишкеке
Евгений Биятов/РИА Новости

Адвокат Станислав Вершинин предупредил о риске срыва концерта Линды в Бишкеке 21 мая. Он рассказал «Газете.Ru», что артистке могут запретить выезд из России в связи с уголовным делом.

На данный момент процессуальный статус Линды до конца неясен. После допроса 12 мая источники сообщили, что вокалистку перевели из свидетелей в подозреваемые, однако позже эту информацию поставили под сомнение. Сама певица комментариев СМИ не дает и готовится к концертам. Ближайшее выступление запланировано на 21 мая в Кыргызстане. Однако, как считает адвокат Вершинин, оно может быть под вопросом.

«Статус подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере существенно повышает риск ограничения на выезд. Хотя сейчас мера пресечения не избрана, запланированные зарубежные гастроли могут быть восприняты следствием как попытка скрыться, и до конца мая Линде, скорее всего, либо изберут подписку о невыезде, либо вынесут постановление о временном запрете на выезд. Вероятность того, что концерт в Кыргызстане состоится, крайне мала», — объяснил адвокат.

Вершинин отметил, что пока мера пресечения не избрана и запрет не оформлен, формально оснований для не выпуска на границе нет, но планировать выезд в таком статусе значит, идти на серьезный риск.

14 мая появилась также информация о том, что директора Линды могут отправить под домашний арест. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, певица вместе с директором компании «Профит» подделали документы на авторские права, юридически принадлежащие Максиму Фадееву.

Ранее конфликт с Максимом Фадеевым помог Линде продать все билеты за час.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!