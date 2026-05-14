Концерт Линды в Кыргызстане может оказаться под угрозой срыва из-за уголовного дела

Адвокат Вершинин: Линду могут не выпустить из России ради концерта в Бишкеке

Адвокат Станислав Вершинин предупредил о риске срыва концерта Линды в Бишкеке 21 мая. Он рассказал «Газете.Ru», что артистке могут запретить выезд из России в связи с уголовным делом.

На данный момент процессуальный статус Линды до конца неясен. После допроса 12 мая источники сообщили, что вокалистку перевели из свидетелей в подозреваемые, однако позже эту информацию поставили под сомнение. Сама певица комментариев СМИ не дает и готовится к концертам. Ближайшее выступление запланировано на 21 мая в Кыргызстане. Однако, как считает адвокат Вершинин, оно может быть под вопросом.

«Статус подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере существенно повышает риск ограничения на выезд. Хотя сейчас мера пресечения не избрана, запланированные зарубежные гастроли могут быть восприняты следствием как попытка скрыться, и до конца мая Линде, скорее всего, либо изберут подписку о невыезде, либо вынесут постановление о временном запрете на выезд. Вероятность того, что концерт в Кыргызстане состоится, крайне мала», — объяснил адвокат.

Вершинин отметил, что пока мера пресечения не избрана и запрет не оформлен, формально оснований для не выпуска на границе нет, но планировать выезд в таком статусе значит, идти на серьезный риск.

14 мая появилась также информация о том, что директора Линды могут отправить под домашний арест. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, певица вместе с директором компании «Профит» подделали документы на авторские права, юридически принадлежащие Максиму Фадееву.

Ранее конфликт с Максимом Фадеевым помог Линде продать все билеты за час.