Директора певицы Линды могут отправить под домашний арест

Следствие попросило суд отправить под домашний арест директора певицы Линды
Следствие просит Тверской районный суд Москвы отправить под домашний арест Михаила Кувшинова — директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там отметили, что мужчине вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Сейчас он находится в статусе подозреваемого», — уточнили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Исполнительница получила новый процессуальный статус после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Изначально она была доставлена на беседу в качестве свидетеля. По данным газеты «Известия», вместе с артисткой к следователю доставили Кувшинова, а также главу ООО «Профит» Дарью Шамову.

Как заявил источник ТАСС, поводом стал давний конфликт Линды с бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла.

По версии следствия, артистка оформила права на композиции вместе с директором компании «Профит», хотя с юридической стороны они принадлежали Фадееву.

Позднее Фадеев рассказал, что он 30 лет пытался урегулировать конфликт мирно и защитить свои авторские права, но это не дало результата. Законный путь в этой ситуации продюсер назвал единственно возможным.

Ранее сообщалось, что Линда может вернуть популярность из‑за суда с Фадеевым.

 
