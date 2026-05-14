Конфликт с Фадеевым помог Линде продать все билеты за час

«КП»: билеты на концерты Линды раскупают после скандала с Фадеевым

Продажи билетов на концерт Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) резко выросли на фоне скандала с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает kp.ru.

14 мая в Москве должен состоятся камерный концерт исполнительницы на площадке, которая вмещает до 100 человек. Как утверждает СМИ, все билеты на мероприятия были распроданы в первый час после появления новостей о конфликте.

Также после скандала активизировались продажи билетов на концерты Линды 22 мая (куплена почти половина билетов) и 24 мая (четверть зала). Еще 12 числа было продано всего по паре мест за столиками.

Издание отмечает, что концерты на камерный площадках, несмотря на небольшую посещаемость, оказываются выходными для артистов. При наполняемости площадок от 500 до 900 человек Линда может зарабатывать до 2 млн рублей за выступление.

Накануне стало известно, что Светлана Гейман, известная как Линда, стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Этот статус она получила после допроса, который состоялся 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Сначала ее пригласили на беседу как свидетеля.

По данным следствия, артистка вместе с директором компании «Профит» оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.

