«От Советского информбюро»: в России вышла книга о ВОВ с уникальными снимками

Издательство «Комсомольская правда» презентовало книгу «От Советского информбюро. 1941-1945». Об этом сообщает kp.ru. В томе собраны сводки с фронтов Великой Отечественной войны (ВОВ), уникальные снимки, архивные документы и оперативные материалы.

Как отметил автор-составитель книги, историк и публицист Владимир Долматов, современные молодые люди мало читают и обладают неглубокими знаниями о войне, но их могут заинтересовать фотографии.

В сборнике, по его словам, можно найти правдивые ответы на различные вопросы о ВОВ, например, о подвигах Зои Космодемьянской и о подпольной организации в немецком тылу «Молодая гвардия».

«У документов есть своя магия, им доверяешь. <...> В книге они напечатаны в удобном для чтения формате. Многие опубликованы впервые», — обратил внимание шеф-редактор ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

Как до этого сообщили в книжном сервисе «Литрес», цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 2024 по май 2026 года.

Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)», переведенный на десять языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году.

