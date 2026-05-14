Садальский об обращении жены Назарова: «Я простил!»

Актер Стас Садальский призвал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разрешить Дмитрию Назарову и его супруге Ольге Васильевой вернуться в Россию. Поводом стало недавнее обращение звезды «Кухни» в Государственную Думу.

В посте Садальский назвал письмо Васильевой «пробным камнем» покаяния. Он также уверил, что именно супруга «подбила» Назарова на «предательский отъезд». Шоумен отметил, что возвращение актерской четы будет наглядным уроком для всех уехавших.

«Дима Назаров — народный артист, очень талантливый, к несчастью, ведомый, поддался воздействию жены, теперь она за него и себя просит, осознала ценность Родины», — написал Садальский.

Также шоумен упомянул, что Россия — «православная страна», и завершил свой пост фразой: «Простите их Христа ради, как говорили в старину... Я простил».

Накануне стало известно, что Васильева написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. В тексте актриса заявила, что во время эмиграции Назаров понял, что система его координат — это Россия и ее исторические ценности.

