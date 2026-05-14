Маркони об использовании нейросетей: «Путь к деградации»

Шоумен Владимир Маркони заявил, что применять нейросети при создании юмористического контента — «путь в никуда, путь к деградации». Своим мнением он поделился на шоу «Ужин с Роговым» в VK Видео.

По мнению Маркони, юмор — это своего рода «спорт», где важна постоянная практика.

«Ты же не можешь просто смотреть на картинки, как люди поднимают железо: для того чтобы быть в форме, тебе нужно тренироваться. Поэтому никакие тексты ни в коем случае не пишу через нейросеть — это путь в никуда, это путь к деградации», — сказал он.

Журналистка Лаура Джугелия, в свою очередь, призналась, что часто пользуется ИИ, когда готовится к интервью. Однако ей приходится перепроверять взятую оттуда информацию.

«Мне интересно, какие темы она [нейросеть] предложит, но там такая хрень иногда. Если не перепроверишь и возьмешь, ты просто опозоришься — иногда это никакого отношения к герою не имеет», — сказала Джугелия.

«Ужин с Роговым» — это шоу, где стилист и ведущий Александр Рогов приглашает звездных гостей на ужин. Они пробуют сезонные блюда и решают, кто заплатит за всех или выполнит наказание.

