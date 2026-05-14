Шаляпин обратился к Фадееву: «Не все решают деньги!»

Певец Прохор Шаляпин публично призвал к примирению певицу Линду и ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Свое обращение он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хочу призвать коллег не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение (обращение к Фадееву. — «Газета. Ru»). Не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране!» — сказал Шаляпин.

Исполнитель также признался, что в молодости был большим поклонником творчества Линды и даже «бегал по двору и каркал» под ее хит «Я ворона», за что его «гнали со двора». Автор текста композиции — Фадеев.

Накануне стало известно, что Светлана Гейман, известная как Линда, стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Этот статус она получила после допроса, который состоялся 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Сначала ее пригласили на беседу как свидетеля.

По данным следствия, артистка вместе с директором компании «Профит» оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.

Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался решить конфликт мирным путем и защитить свои авторские права, но безуспешно. Продюсер назвал законный путь единственным возможным в этой ситуации. Он отказался комментировать процессуальные действия и призвал дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

