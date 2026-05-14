Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Шаляпин обратился к Фадееву: «Не все решают деньги!»

Певец Прохор Шаляпин призвал Линду и Фадеева к примирению на фоне конфликта
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин публично призвал к примирению певицу Линду и ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Свое обращение он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хочу призвать коллег не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение (обращение к Фадееву. — «Газета. Ru»). Не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране!» — сказал Шаляпин.

Исполнитель также признался, что в молодости был большим поклонником творчества Линды и даже «бегал по двору и каркал» под ее хит «Я ворона», за что его «гнали со двора». Автор текста композиции — Фадеев.

Накануне стало известно, что Светлана Гейман, известная как Линда, стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Этот статус она получила после допроса, который состоялся 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Сначала ее пригласили на беседу как свидетеля.

По данным следствия, артистка вместе с директором компании «Профит» оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.

Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался решить конфликт мирным путем и защитить свои авторские права, но безуспешно. Продюсер назвал законный путь единственным возможным в этой ситуации. Он отказался комментировать процессуальные действия и призвал дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

Ранее сообщалось, что на Урале возмущены гонораром Газманова.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!