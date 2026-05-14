Стал известен самый популярный русский писатель ХХ века

РИА Новости

Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем ХХ века по итогам первых пяти с половиной месяцев 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

Аналитики платформы изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе (после Федора Достоевского) — среди всех русских классиков и девятое — в общемировом рейтинге классической литературы.

Кроме того, Булгаков вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен по версии книжного сервиса.

Третье место по популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое — Лев Толстой, пятое — Александр Пушкин.

Использованные для составления рейтинга данные были собраны в период с 1 января по 13 мая 2026 года и учитывают выручку от всех моделей монетизации, включая онлайн-продажи электронных и аудиокниг, а также подписки на книжные цифровые сервисы.

