Особняк Пугачевой потерял половину стоимости за три года

Особняк Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске за три года потерял в цене половину стоимости. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Новое объявление о продаже появилось 7 мая. Теперь объект предлагают за 110 млн рублей, что на 115 млн рублей ниже первоначальной цены.

Пугачева приобрела дом в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища в 90-х годах. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Площадь главного дома с кинозалом, бильярдной, хаммамом и бассейном составляет 760 кв. м, а также есть дополнительные постройки: дом для персонала и гараж с парковкой.

Дача оформлена на внука Примадонны Никиту Преснякова. С сентября 2025 года он пытается избавиться от поместья. Изначально он хотел продать недвижимость за 152 млн рублей, затем цена упала до 130 млн рублей. В конце 2025 года на сайтах недвижимости особняк подешевел еще на 5 млн рублей.

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева переехали в Израиль с детьми в 2022 году — певица рассказывала, что сына и дочь травили в школе из-за признания отца иноагентом. Позже артисты улетели с детьми на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где они купили дом.

