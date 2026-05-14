«Мне было эмоционально очень тяжело»: Канделаки побрил овцу ради шоу «Кто куда»

Ведущая шоу «Кто куда» Анжелика Стубайло призналась, что второй сезон трэвел-игры будет смелее, интереснее и неожиданнее. Ее слова передали «Газете.Ru» в пресс-службе ТНТ.

«Чего только стоит испытание от Лео (Канделаки. — «Газета.Ru») — побрить овцу: мне было эмоционально очень тяжело, я просто не могла на это смотреть. Хоть я и понимала, что эта процедура для овец полезная и им становится легче, сам процесс все равно меня пугал», — поделилась гимнастка.

Второй сезон шоу «Кто куда» стартует 23 мая на ТНТ. Лео Канделаки и Анжелика Стубайло покажут зрителям, как отдохнуть в России. Они отправятся на один день в разные города, чтобы исследовать их с помощью специально подготовленных друг для друга заданий.

В этом сезоне ведущие посетят 24 города: Ростов-на-Дону, Астрахань, Краснодар, Элисту, Нижний Тагил, Екатеринбург, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Владикавказ, Нальчик, Грозный, Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск, Набережные Челны, Киров, Железнодорожный, Ижевск, Уфа, Челябинск, Пермь, Магнитогорск и Сочи.

