Владимир Молчанов в последнем интервью раскрыл связанную с Пугачевой мечту

Журналист Владимир Молчанов в последнем интервью раскрыл мечту, связанную с певицей Аллой Пугачевой. Его разговор с Татьяной Устиновой в передаче «Мой герой» цитирует «СтарХит».

По словам Молчанова, он очень хотел откровенно поговорить с Пугачевой в рамках своей передачи, однако интервью не состоялось по разным причинам. При этом артистка и журналист знали друг друга и взаимно уважали, виделись на других съемках.

Члена Академии российского телевидения Владимира Молчанова не стало 12 мая на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Молчанов получил филологическое образование в МГУ и с 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи» и совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени».

Молчанов — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

Ранее сообщалось, что Владимир Молчанов перед кончиной потерял дочь.