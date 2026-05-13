Новая жена Марата Башарова о скандальном прошлом актера: «Не знаю, что было»

Жена Башарова Ася заявила, что проблемы актера с женщинами в прошлом

Новая жена актера Марата Башарова Ася Борисова ответила на вопрос о скандальном прошлом мужа. Выступившую на реалити-шоу девушку цитирует kp.ru.

По словам Борисовой, она не хотела выяснять детали прошлого мужа.

«Мы никогда не поднимали эту тему. Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ведь не знаю, что было на самом деле. Это осталось в прошлом», — сказала она.

Личная жизнь Марата Башарова всегда была под пристальным вниманием общественности. У актера был роман с фигуристкой Татьяной Навкой и три официальных брака. Предыдущие супруги Башарова не раз обвиняли его в рукоприкладстве. У артиста двое детей: дочь Амели и сын Марсель. Ася Борисова воспитывает сына от первого брака. Общих детей у Марата и Аси нет.

В апреле Марат Башаров рассказал об отношениях с Асей Борисовой.

