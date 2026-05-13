Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Стала известна дата проведения Grammy в 2027 году

ABC: следующее вручение Grammy пройдет в феврале 2027 года
Reuters

Следующая церемония вручения музыкальной премии Grammy пройдет 7 февраля 2027 года. Об этом сообщил телеканал АВС.

«69-я ежегодная церемония пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Номинантов премии объявят 16 ноября. Премию впервые с 1972 года будет транслировать телеканал ABC. Grammy можно будет посмотреть на онлайн-сервисах Hulu и Disney+. До этого права на трансляцию принадлежали CBS.

Первый раунд голосования пройдет в октябре, а победителей выберут в декабре-январе.

В феврале прошлого года композиция рэпера Kendrick Lamar «Not Like Us» выиграла Grammy в номинации «Песня года».

Ранее стриминговый сервис Netflix отказался удалять документальный проект Jeen-Yuhs о Kanye West.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!