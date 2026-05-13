Стала известна дата проведения Grammy в 2027 году

ABC: следующее вручение Grammy пройдет в феврале 2027 года

Следующая церемония вручения музыкальной премии Grammy пройдет 7 февраля 2027 года. Об этом сообщил телеканал АВС.

«69-я ежегодная церемония пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Номинантов премии объявят 16 ноября. Премию впервые с 1972 года будет транслировать телеканал ABC. Grammy можно будет посмотреть на онлайн-сервисах Hulu и Disney+. До этого права на трансляцию принадлежали CBS.

Первый раунд голосования пройдет в октябре, а победителей выберут в декабре-январе.

В феврале прошлого года композиция рэпера Kendrick Lamar «Not Like Us» выиграла Grammy в номинации «Песня года».

Ранее стриминговый сервис Netflix отказался удалять документальный проект Jeen-Yuhs о Kanye West.