Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

«Торжество будет уже этим летом»: раскрыты подробности свадьбы Клавы Коки и Димы Масленникова

Продюсер Дворцов: свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова будет летом 2026 года
Telegram-канал КЛАВА КОКА

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова состоится летом этого года. По его словам, именно так говорят в звездных кругах.

Дворцов отметил, что пока детали торжества не афишируются. Однако он уверен, что экономить невеста и жених не будут, поэтому поклонникам стоит ждать пышную свадьбу.

«Торжество будет уже этим летом. Что касается масштаба свадьбы, скромность — это не про них. Будет дорогая пышная свадьба. В любом случае, в списке гостей будут близкие друзья, родственники, звезды, это даже не обсуждается. Вообще об их свадьбе говорят, но постольку-поскольку, потому что они все-таки хотят сделать и друзьям сюрприз, и, я так полагаю, что не очень сильно хотят афишировать, что свадьба именно летом», — поделился продюсер.

Роман с Димой Масленниковым Клава Кока подтвердила 3 апреля, выпустив новый альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого появился блогер. После этого певица призналась поклонникам, что они не просто встречаются, а женятся. Предложение руки и сердца Масленников сделал возлюбленной на пляже во время отпуска.

Пара пока не делится с поклонниками подробностями подготовки к свадьбе. Но, по слухам, знаменитости уже тайно расписались в Париже. Никаких подтверждений этой информации пока нет.

Ранее Прохор Шаляпин согласился провести свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова бесплатно.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!