«Торжество будет уже этим летом»: раскрыты подробности свадьбы Клавы Коки и Димы Масленникова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова состоится летом этого года. По его словам, именно так говорят в звездных кругах.

Дворцов отметил, что пока детали торжества не афишируются. Однако он уверен, что экономить невеста и жених не будут, поэтому поклонникам стоит ждать пышную свадьбу.

«Торжество будет уже этим летом. Что касается масштаба свадьбы, скромность — это не про них. Будет дорогая пышная свадьба. В любом случае, в списке гостей будут близкие друзья, родственники, звезды, это даже не обсуждается. Вообще об их свадьбе говорят, но постольку-поскольку, потому что они все-таки хотят сделать и друзьям сюрприз, и, я так полагаю, что не очень сильно хотят афишировать, что свадьба именно летом», — поделился продюсер.

Роман с Димой Масленниковым Клава Кока подтвердила 3 апреля, выпустив новый альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого появился блогер. После этого певица призналась поклонникам, что они не просто встречаются, а женятся. Предложение руки и сердца Масленников сделал возлюбленной на пляже во время отпуска.

Пара пока не делится с поклонниками подробностями подготовки к свадьбе. Но, по слухам, знаменитости уже тайно расписались в Париже. Никаких подтверждений этой информации пока нет.

Ранее Прохор Шаляпин согласился провести свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова бесплатно.