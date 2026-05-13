Хрусталев заработал на туризме 43 млн рублей

Компания шоумена Дмитрия Хрусталева показала высокую рентабельность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Хрусталев является соучредителем ООО «Поток» в Валдайском районе Новгородской области — компании, которая работает в сфере краткосрочного проживания. В прошлом году из 46 миллионов рублей выручки 43 миллиона составили чистую прибыль.

До июня 2025 года Хрусталев являлся соучредителем ООО «Соль и свет». Компания занималась ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и организацией питания на торжествах. В 2023 году выручка компании составила 30 миллионов рублей, а прибыль — 2,8 миллиона рублей.

Накануне сообщалось, что компания участника шоу «Битва экстрасенсов» Константина Гецати завершила год с убытком. В 2025 году убыток работающего в сфере персональных услуг ООО «КГ Групп» составил 5,1 млн рублей при выручке всего в 1,6 млн рублей.

Помимо ООО «КГ Групп», у Константина Гецати есть еще один бизнес — центр триединства человека Spiritus Constanta. Он предлагает различные виды массажа, стеопатические процедуры, занятия йогой и прочее.

Ранее cтало известно, кто получит многомиллионное наследство Молчанова.