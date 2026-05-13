Квартира за 50 млн и дача: cтало известно, кто получит многомиллионное наследство Молчанова

Если Владимир Молчанов не оставил завещания, то его наследство перейдет к внуку Дмитрию. Об этом сообщает aif.ru.

Издание подчеркивает, что в собственности Молчанова была двухкомнатная квартира в «композиторском» доме на улице Чаянова в Москве. Ее стоимость, по оценкам риэлторов, может достигать 50 млн рублей. Еще одним активом Молчанова был дом в деревне Старая Руза Московской области, цена которого варьируется от 9 до 16 млн рублей. О другом имуществе не сообщается.

Молчанова не стало 11 мая 2026 года. У журналиста была единственная дочь Анна, которую он потерял в марте текущего года. У Анны остался сын Дмитрий, родившийся в 2004 году.

Владимир Молчанов наиболее известен как автор и ведущий телепрограммы «До и после полуночи» (1987–1991), которая стала одним из символов перестроечного телевидения. В последние годы он вел авторские передачи о культуре на различных телеканалах и радиостанциях, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также руководил мастерской на факультете журналистики в МИТРО «Останкино». В прошлом году ему открыли звезду в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у подножия Останкинской телебашни.

