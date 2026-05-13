Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Квартира за 50 млн и дача: cтало известно, кто получит многомиллионное наследство Молчанова

aif.ru: многомиллионное наследство Молчанова может получить его внук Дмитрий
Anatoly Lomohov/Global Look Press

Если Владимир Молчанов не оставил завещания, то его наследство перейдет к внуку Дмитрию. Об этом сообщает aif.ru.

Издание подчеркивает, что в собственности Молчанова была двухкомнатная квартира в «композиторском» доме на улице Чаянова в Москве. Ее стоимость, по оценкам риэлторов, может достигать 50 млн рублей. Еще одним активом Молчанова был дом в деревне Старая Руза Московской области, цена которого варьируется от 9 до 16 млн рублей. О другом имуществе не сообщается.

Молчанова не стало 11 мая 2026 года. У журналиста была единственная дочь Анна, которую он потерял в марте текущего года. У Анны остался сын Дмитрий, родившийся в 2004 году.

Владимир Молчанов наиболее известен как автор и ведущий телепрограммы «До и после полуночи» (1987–1991), которая стала одним из символов перестроечного телевидения. В последние годы он вел авторские передачи о культуре на различных телеканалах и радиостанциях, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также руководил мастерской на факультете журналистики в МИТРО «Останкино». В прошлом году ему открыли звезду в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у подножия Останкинской телебашни.

Ранее Наталья Штурм раскрыла отношение Молчанова к женщинам после его кончины.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!