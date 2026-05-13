Дана Борисова обрушилась на СМИ из-за сообщений о беременности

Телеведущая Дана Борисова опровергла сообщение о рождении второго ребенка, заявив, что о своей «беременности» узнала из СМИ. В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что ей приписали ребенка ее экс-супруга, а также обвинила журналистов в распространении лживого хайпа.

«Желтая пресса, узнав о том, что мой экс-супруг Максим Аксенов стал в третий раз отцом, посчитала, что могут приписывать эти заслуги и мне в том числе, — пояснила ведущая. — Только вот я никакого отношения к пополнению в его семье не имею. Мне с головой хватает Полины. Второго ребенка я не потянула бы ни за что».

Она добавила, что СМИ неверно поняли распространённую в сети информацию, отметив, что все данные просто переврали. Сделав её «беременной», СМИ начали хайповать на этой громкой новости, заключила Борисова.

Напомним, до этого звезда объяснила, что её бывший гражданский муж, бизнесмен Максим Аксенов, снова стал отцом — у него родился сын. Телеведущая отметила, что её дочь Полина счастлива появлению брата, а также добавила, что Аксенов стал очень много времени уделять их общей дочери и поддерживать её финансово.

