Певице Линде может грозить до 10 лет тюрьмы по делу о мошенничестве

Адвокат Багатурия: Линде грозит до 10 лет тюрьмы, если ее признают виновной
Певице Линде (настоящее имя — Светлана Гейман) может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил «Абзацу» бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

«Если будет доказана ее причастность к этим преступлениям, то до 10 лет лишения свободы без нижней границы», — заявил эксперт.

Кроме того, Багатурия отметил, что потерпевший вправе подать гражданский иск о возмещении вреда, если причастность артистки к махинациям будет доказана.

Накануне стало известно, что Гейман стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Исполнительница получила новый процессуальный статус после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Изначально она была доставлена на беседу в качестве свидетеля.

По версии следствия, артистка оформила права на песни вместе с директором компании «Профит», хотя с юридической стороны они принадлежали Максиму Фадееву.

Позднее Фадеев рассказал, он 30 лет пытался урегулировать конфликт мирно и защитить свои авторские права, но это не дало результата. Законный путь в этой ситуации Фадеев назвал единственно возможным. Продюсер отказался комментировать процессуальные действия и предложил дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда.

