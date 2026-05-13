Настасью Самбурскую раскритиковали после отказа подавать деньги на улице

Актриса Самбурская призвала не давать деньги на больных детей и животных на улице

Актриса Настасья Самбурская призвала не давать деньги на больных животных и детей на улице. Недавно произошедшей с ней историей Самбурская поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам актрисы, к ней подошел мужчина, сперва попросивший денег на лекарства для больного ребенка, потом — для жены. Когда Самбурская поинтересовалась наличием у мужчины рецептов или диагнозом родственников, тот не нашелся с ответом и начал на нее ругаться.

Самбурская отказалась подавать деньги и призналась в этом подписчикам, на что получила критику от людей, считающих, что она не обеднеет, лишившись 100-200 рублей.

«Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — ответила на критику актриса.

Накануне Надежда Бабкина призналась, что телефонные мошенники практически каждый день пытаются ее обмануть.

«Звонят практически каждый день, но я сразу понимаю, что это мошенники, и просто блокирую такие номера. У меня всё настроено, я вижу, откуда звонок, поэтому не реагирую», — поделилась артистка.

