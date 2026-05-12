Безруков расстался с ролью Фигаро

Народный артист России Сергей Безруков вышел на сцену в новой роли в премьерном спектакле «Женитьба Фигаро» по одноименной пьесе Пьера де Бомарше. О премьере на Большой сцене Московского губернского театра сообщает РИА Новости..

Роль Фигаро досталась Степану Куликову, его возлюбленной Сюзанны — Александре Кульбарисовой, Безруков и Наталья Шклярук сыграли графа и графиню Альмавива. В течение 20 лет игравший Фигаро Безруков признался, что новый персонаж вызывает у него неприязнь, и играть его стало настоящим вызовом.

«Я пытаюсь найти ему оправдания, но их нет, разве что любовь к графине в глубине души. И хотя он мне крайне неприятен, но тем и интереснее, так скажем, роль на сопротивление, и может, это придаст мне недостающей эксцентричности, чтобы показать этакого представителя элиты, утопающего в роскоши, вседозволенности и развращенности», - сказал Безруков.

Режиссер-постановщик спектакля Алла Решетникова подчеркнула, что особенность ее постановки классической комедии — в раскрытии внутреннего мира графа, раздираемого душевными муками и борьбой с собственным демоном.

Премьера выходит в канун столетия мхатовской постановки «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в режиссуре Константина Станиславского и декорациях Александра Головина. В спектакле играли Николай Баталов, Юрий Завадский, Ангелина Степанова, Ольга Андровская, Василий Лудский и другие.

