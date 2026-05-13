Звезда 90-х открыл ночной клуб в жилом доме и столкнулся с жалобами

Певец Павел Кашин открыл ночной клуб в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Кашин приобрел подвал в жилом доме 1895 года постройки в центре Москвы, чтобы открыть магазин гитар. Артист сделал перепланировку помещения и поменял первоначальные планы на недвижимость. Музыкант открыл ночной клуб «Понтаж» со стриптизом, баром и площадкой для его выступлений.

Как отмечает Mash, жители дома начали жаловаться на шумную музыку, пьяных посетителей клуба и голых женщин, которых видно из окон. Они подали пять заявлений в полицию против Кашина. Утверждается, что певец ругается матом на недовольных, ломает замки на воротах и прокалывает шины на машинах.

Музыкант Павел Кашин прославился благодаря исполнению композиции «Город». В 1992-м певец выпустил сольную виниловую пластинку «Гномики», а в 1997-м уехал в США. У него трое детей от разных браков: двое старших — дочь и сын — живут за границей, а младшая — в Москве. Сам музыкант на данный момент тоже проживает в России.

Ранее к звезде 90-х проникли в гримерку в Москве с угрозами расправы.