Борисова не знала о скандале Башарова с домашним насилием в начале отношений

Актриса Ася Борисова заявила в шоу «Ставка на любовь», что ничего не знала о связанном с домашним насилием скандале возлюбленного Марата Башарова в начале их отношений.

Борисова заявила, что не испугалась рассказов, что Башаров избивал своих жен. По словам артистки, после знакомства друзья телеведущего начали рассказывать о нем только с любовью и заботой. Именно знакомые Башарова попросили актрису не слушать и не читать ничего про его скандал, связанный с домашним насилием.

Борисова также уточнила, что не испытывала чувство тревоги при встрече с Башаровым.

«У меня не было такого, чтобы он какой-то не такой. Мне было сразу легко и комфортно с ним», — поделилась актриса.

Артистка добавила, что не поднимала с Башаровым тему его прошлых отношений. Борисова заявила, что доверяет ему.

«Я ни в коем случае не берусь обсуждать прошлое. Это его прошлое. Но ни в коем случае не поддерживаю. Но я не знаю, что было на самом деле. Мы никогда не поднимали эту тему, потому что что было — то было. Что прошло, то уже прошлое», — отметила знаменитость.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

Ранее Башаров удивился сообщениям о свадьбе.