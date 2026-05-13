Россияне стали чаще интересоваться поэзией Серебряного века

В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе билетного оператора KASSIR.RU и книжного сервиса «Литрес».

В период с 1 января по 30 апреля 2026-го россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева.

Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 2026 года в России стали: «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым, «Ахматова. Гумилёв. Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур МХАТ им. Горького со спектаклем «Женщины Есенина» и постановка Алексея Франдетти «Маяковский».

За этот период также на 60% выросли продажи на цифровые копии работ поэтов Серебряного века. Cамый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Помимо него, россияне стали чаще читать произведения Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила, что поэзия Серебряного века сейчас обрела новое звучание.

«Всевозможные буктоки и ИИ-песни на стихотворения поэтов Серебряного века активно вирусятся – чего только стоят популярные сегодня «Сыпь, гармоника» на стихи Есенина (проекта СДП – «Стих, достойный песни») или альбом «Панки Серебряного века», созданный нейрохудожником Максимом Мельниковым. Мы видим, что сейчас те самые «живые лица» Серебряного века оказываются живее всех и по праву отвоевывают свое место в ХХI веке», — отметила Писарева.

