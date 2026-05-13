Даня Милохин лишился зуба

Блогер Даня Милохин сообщил в Telegram-канале, что сломал зуб.

Милохин выбил себе зуб во время катания на детских горках.

«Я не увидел балку. И я как об эту балку бам. И зуб (выпал). Зато с горочки скатился», — рассказал блогер.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки. Позже Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России.

В 2025 году Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае.

В апреле 2026-го Telegram-канал OKB News заявил, что Милохин выступит в Роттердаме и Варшаве. Утверждалось, что личная встреча, беседа в течение двух минут, фотография с артистом и автограф обойдутся в €100 (около 9 тысяч рублей по курсу того периода).

Ранее Ганвеста оштрафовали за пропаганду наркотиков.