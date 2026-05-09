Сергей Безруков спел «День Победы» на улице

Актер Безруков исполнил «День Победы» перед зданием МХАТа на Тверском бульваре

Народный артист России Сергей Безруков вместе с артистами спел песню «День Победы» на улице. Об этом сообщает ТАСС.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра выступил на открытой концертной площадке перед зданием МХАТа на Тверском бульваре.

В программу концерта вошли стихи и песни о войне в исполнении артистов театров — это были как произведения военных лет, так и стихотворения о подвиге советского народа.

Выступление прошло в рамках праздничного концерта «Путь к Победе», организованного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне народный артист России Филипп Киркоров рассказал об особом значении празднования Дня Победы для своей семьи.

«Мы выросли на историях о мужестве, чести, стойкости и невероятной любви к Родине. В каждой семье есть свои герои, свои воспоминания, свои слезы и своя гордость», — написал он в соцсетях.

