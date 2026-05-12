Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Анализ ДНК дал новый виток делу по обвинению Люка Бессона в изнасиловании

Прокуратура Франции потребовала возобновить расследование против режиссера Бессона
Yin Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Результат анализов ДНК дал новый виток делу по обвинению французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французскую прессу.

Прокуратура при Апелляционном суде Франции ходатайствовала о возобновлении расследования в отношении Бессона, которого обвиняла в изнасиловании актриса Сэнд Ван Рой.

Обвинение ссылается на результаты анализа образцов ДНК на предмете одежды заявительницы, проведенного голландской лабораторией. Новые обстоятельства, уточнили в прокуратуре, связаны только с пересмотром решения о прекращении следствия.

В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила 60-летнего Бессона в изнасиловании. Она обратилась с жалобой в полицию Парижа. По утверждению актрисы, режиссер изнасиловал ее в отеле Bristol, находящемся рядом с Елисейским дворцом.

Ван Рой заявила, что режиссер подсыпал ей в чай наркотики, а после того, как она потеряла создание, изнасиловал ее. У нее взяли токсикологический анализ крови. Он не подтвердил наличие наркотиков в крови артистки.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако в октябре того же года парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против Бессона. В январе 2021 года обвиняемый в изнасиловании актрисы Люк Бессон получил статус свидетеля. В марте того же года дело было закрыто снова.

Ранее в Ульяновске пожаловались на слова «сдесь» и «фантан» на стенде в парке.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!