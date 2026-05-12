Результат анализов ДНК дал новый виток делу по обвинению французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французскую прессу.

Прокуратура при Апелляционном суде Франции ходатайствовала о возобновлении расследования в отношении Бессона, которого обвиняла в изнасиловании актриса Сэнд Ван Рой.

Обвинение ссылается на результаты анализа образцов ДНК на предмете одежды заявительницы, проведенного голландской лабораторией. Новые обстоятельства, уточнили в прокуратуре, связаны только с пересмотром решения о прекращении следствия.

В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила 60-летнего Бессона в изнасиловании. Она обратилась с жалобой в полицию Парижа. По утверждению актрисы, режиссер изнасиловал ее в отеле Bristol, находящемся рядом с Елисейским дворцом.

Ван Рой заявила, что режиссер подсыпал ей в чай наркотики, а после того, как она потеряла создание, изнасиловал ее. У нее взяли токсикологический анализ крови. Он не подтвердил наличие наркотиков в крови артистки.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако в октябре того же года парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против Бессона. В январе 2021 года обвиняемый в изнасиловании актрисы Люк Бессон получил статус свидетеля. В марте того же года дело было закрыто снова.

